Atalanta-Inter 1-1, Skriniar: “Finalmente sono rientrato, è stato un periodo duro per me”

Atalanta-Inter, il difensore Milan Skriniar ha dato la sua opinione prima e dopo l’incontro valido per la settima giornata di campionato disputato allo Gewiss Stadio di Bergamo contro l’Atalanta. Nonostante il pareggio che lascia l’amaro in bocca il giocatore è felice di essere tornato a disposizione

ATALANTA-INTER 1-1 SKRINIAR DICHIARAZIONI/ Il bicchiere, come si dice, è mezzo pieno o mezzo vuoto a secondo di come lo si vede soggettivamente. Dopo il pareggio della squadra di Antonio Conte contro quella di Giampiero Gasperini al Gewiss Stadio di Bergamo, nella sfida valida per la settima giornata del campionato di serie A prima della sosta per le Nazionali, il difensore nerazzurro Milan Skriniar probabilmente lo vede mezzo pieno visto che, nonostante il risultato che lascia un po’ di amaro in bocca, dopo il gol del vantaggio di Lautaro Martinez che aveva illuso di poter tornare a Milano con il bottino pieno e disatteso dal pareggio di Miranchuk, è finalmente tornato in campo dopo lo stop causato dal coronavirus, che tra l’altro lo ha costretto a rimanere parecchi giorni in Slovacchia. Queste le sue dichiarazioni al termine della partita, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Finalmente sono rientrato, è stato un periodo duro per me. Finalmente sono qui e ho tanta voglia, ma bisogna stare attenti perché poi questa voglia ti può anche portare a commettere errori”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Il calciatore, aveva anche dato la sua opinione prima della partita e aveva dichiarato: “Oggi partita tosta, ma se la vinciamo possiamo avere una spinta positiva per il rientro dopo le nazionali“.