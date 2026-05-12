La verità sull’infortunio di Thuram, che beffa per l’Inter

Problema muscolare per l’attaccante francese alla vigilia della finale di Coppa Italia. Nemmeno Pio Esposito al meglio: si scalda Bonny

Uno dei grandi punti di forza dell’Inter in questa stagione è stato l’attacco. Rispetto alla scorsa stagione, meno quantità ma più qualità. I centravanti sono passati da cinque a quattro, ma tutti di ottimo livello. Ai titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram si sono aggiunti Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito. E i numeri certificano che in Serie A nessuno ha fatto più gol dei nerazzurri.

Vinto lo scudetto, la partita più importante è diventata la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Una sfida per la quale Cristian Chivu dovrà fare i conti con un attacco incerottato. Capitan Lautaro Martinez sta recuperando ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe (il rischio è che se ne giochino 120 coi supplementari). Pio Esposito ha iniziato ieri a lavorare con il gruppo e partirà dalla panchina.

Ma il vero problema è Marcus Thuram, fermatosi in allenamento. Il Corriere dello Sport rivela che, in attesa dei controlli, dovrebbe trattarsi di una semplice contrattura. Il che vuol dire che potrebbe già recuperare per domenica contro il Verona. Ma non domani: a fine stagione ci sono i Mondiali e Tikus non vuole rischiare di perderli. Andrà a Roma ma per fare il tifo dalla panchina insieme all’altro infortunato Calhanoglu. Spazio alla BoLa: Bonny con Lautaro.