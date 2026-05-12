Sucic, l’annuncio che spaventa l’Inter: “Tra due o tre anni…”

Prospettato un futuro lontano da Milano: “Manchester United il sogno, perfetto erede di Modric al Real Madrid”

“L’anno prossimo sarò titolare all’Inter“. Questa sarebbe stata la confessione fatta da Petar Sucic al suo ex allenatore Mate Brekalo. Quest’ultimo, intervistato dal quotidiano croato Sportske Novosti ha spiegato che il giovane centrocampista nerazzurro si aspettava questo tipo di impiego da parte di Cristian Chivu alla sua prima stagione in Serie A. Il suo talento è indiscusso, anche se lo ha mostrato solo a sprazzi.

“Non dirò che ha fatto meglio di quello che mi aspettavo, perché sapevo che poteva fare molto. Ma ovviamente mi chiedevo quanto tempo ci avrebbe messo Sucic ad ambientarsi” prosegue Brekalo. “Mi ha chiamato proprio ieri per invitarmi alla finale di Coppa Italia, ma non posso esserci. Mentalmente è fortissimo, fisicamente forse potrebbe mettere 2-3 kili di massa muscolare. Mi ha sorpreso la sua velocità: la stessa di Vinicius nell’amichevole Croazia-Brasile”.

Parlando del futuro, Brekalo spaventa i tifosi dell’Inter: “Per me Sucic può essere l’erede di Luka Modric: non dico che diventerà così forte, ma può dare continuità alla Nazionale. Qualsiasi club lo vorrebbe. Tifo Manchester United e spero di vederlo là, ma penso che un giorno andrà al Real Madrid, a cui oggi servirebbe molto. L’Inter è un top club, ma tra due o tre anni…“.