Dimarco attaccato: “Punto debole dell’Inter, buono per il fantacalcio”

L’esterno sinistro della Nazionale ha stabilito il record di assist in Serie A, ma non basta a evitargli le critiche

L’Inter vuole provare a fare il double. Già in bacheca lo scudetto, c’è la finale di Coppa Italia da contendere alla Lazio. Una stagione che per quasi tutti gli altri top club italiani si può dire fallimentare. Una stagione che fa seguito ad un’altra senza titoli, sebbene si arrivò in finale di Champions e a un punto dal tricolore. A tal proposito, si è aperto un dibattito su Radio Radio.

Gianni Visnadi ha detto: “Per me che non sono tifoso, quindi da osservatore, è stata più entusiasmante la scorsa stagione rispetto a quest’anno per l’Inter. Non c’è stata emozione, non ci sono paragoni. Il cammino in Champions League si è fermato a febbraio, il campionato lo ha vinto senza concorrenza. Per meriti propri, sicuramente, ma gli altri si sono ritirati…“.

Parlando della finale di Coppa Italia: “Isaksen per la posizione, visto che gioca sul lato debole dell’Inter, può essere la chiave per la Lazio. La coppia Bastoni-Dimarco, dal punto di vista difensivo è costata qualcosa un po’ a tutti quest’anno. Poi se quello (Dimarco) batte bene i calci d’angolo ed è la versione bionda di Roberto Carlos… È il miglior giocatore da prendere al fantacalcio, ma il calcio per me è un’altra cosa. Quello può essere il punto debole”.