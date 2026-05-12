Oaktree cambia strategia: 150 milioni per l’Inter in estate

Il nuovo piano del fondo americano: non solo il mercato, riunioni con Marotta per progettare il futuro a breve termine

Domani la finale di Coppa Italia, domenica l’ultima gara casalinga in Serie A con successiva festa scudetto con il pullman scoperto per le vie di Milano. In mezzo sono previste le prime riunioni tra i vertici del fondo Oaktree e la dirigenza dell’Inter, in primis con il presidente Beppe Marotta. L’idea della proprietà è quella di valorizzare sempre di più il brand del club. Per questo ha insistito tanto su rifare lo stadio di San Siro.

E per questo, come rivela la Gazzetta dello Sport, sarebbero stati stanziati 150 milioni di euro per la prossima estate. Di questi un centinaio saranno destinati ai lavori nei centri sportivi di Appiano Gentile e di Interello. Prima dell’inizio della nuova stagione saranno ultimati i nuovi spogliatoi e un centro medico completamente rinnovato. Oltre ai campi destinati alla squadra Under 23 e la foresteria per i calciatori.

Gli altri 50 milioni serviranno a finanziare il calciomercato. La cifra viene definita “trattabile”, nel senso che se dovessero presentarsi occasioni come fu per Manuel Akanji, il fondo Oaktree si farà trovare pronto a sfruttarle. A prescindere dalla carta di identità, anche se verrà potenziato il player trading. L’importante, sottolineano i tifosi, è non fare la fine del Milan.