Inter, affare da 10 milioni: stagione finita e addio dopo i Mondiali

Lesione al bicipite femorale e tre settimane di stop: come cambiano i piani di mercato dei nerazzurri

Uscito al minuto 60 del match casalingo perso contro il Celta Vigo nell’ultimo week end della Liga, Nahuel Molina ha chiuso anzitempo la sua stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di lieve entità al bicipite femorale che lo terrà a riposo per circa venti giorni. Il terzino destro argentino dell’Atletico Madrid, insomma, può già iniziare a pensare ai Mondiali. E al suo futuro.

Perché quella di sabato potrebbe essere stata la sua ultima partita con i Colchoneros. In scadenza di contratto nel 2027, Molina potrebbe partire a cifre molto contenute, vicine ai 10 milioni di euro pagati per prenderlo dall’Udinese. E proprio il ritorno in Serie A, secondo quanto riportato da Carrusel Deportivo, sarebbe la destinazione più probabile per l’esterno classe 1998 nativo di Embalse.

Tutti i top club italiani starebbero pensando a Molina. Tra questi l’Inter, che potrebbe veder partire Dumfries in quel ruolo se qualcuno (soprattutto in Premier League) dovesse pagare la clausola di rescissione da 25 milioni di euro. Un terzino destro serve anche alla Juventus, con Holm che potrebbe non essere riscattato dal Bologna. E ancora di più al Milan, che se volesse tornare alla difesa a quattro in quel ruolo avrebbe solo Athekame.