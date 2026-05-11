Calciomercato Inter, ultimatum a Bastoni: Chivu ha già scelto

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Il difensore centrale nerazzurro è sempre nel mirino del Barcellona: le ultime sulla trattativa

In Spagna sono sicuri: Alessandro Bastoni vuole lasciare l’Inter al termine della stagione. I pensieri sono tutti rivolti alla finale di Coppa Italia di mercoledì, visto che lo scudetto è già cucito sul petto, poi sarà tempo di pensare al futuro. Il Barcellona continua a corteggiare il centrale difensivo della Nazionale italiana, che a sua volta sembra intenzionato a trasferirsi in Catalogna. Ma non ad ogni costo.

Calciomercato Inter: Bastoni-Barcellona, arriva l'ultimatum
Bastoni-Barcellona, arriva l’ultimatum (foto Ansa) – Interlive.it

Bastoni avrebbe fatto sapere al club blaugrana che non vuole assolutamente forzare la mano con l’Inter. Se ci sarà addio, dovrà essere ‘da amici’. Il problema è che Marotta e Ausilio valutano il suo cartellino non meno di 60 milioni di euro. Cifra troppo alta per il Barça che, come riportato dal quotidiano catalano Sport, hanno provato a inserire un paio di contropartite tecniche come Fort e Bardghji per abbassare il prezzo.

No, grazie” la risposta da Appiano Gentile. Che poi ha mandato un messaggio anche a Bastoni e al suo agente: decisione finale entro il 30 giugno. Perché c’è da programmare la prossima stagione e capire quale sarà il budget per il calciomercato. Dal canto suo Cristian Chivu ha già preso la sua decisione: in caso di permanenza si andrà avanti con il 3-5-2 (o 3-4-2-1), in caso di cessione si passerà alla difesa a quattro.