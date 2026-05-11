Calciomercato Inter, ultimatum a Bastoni: Chivu ha già scelto

Il difensore centrale nerazzurro è sempre nel mirino del Barcellona: le ultime sulla trattativa

In Spagna sono sicuri: Alessandro Bastoni vuole lasciare l’Inter al termine della stagione. I pensieri sono tutti rivolti alla finale di Coppa Italia di mercoledì, visto che lo scudetto è già cucito sul petto, poi sarà tempo di pensare al futuro. Il Barcellona continua a corteggiare il centrale difensivo della Nazionale italiana, che a sua volta sembra intenzionato a trasferirsi in Catalogna. Ma non ad ogni costo.

Bastoni avrebbe fatto sapere al club blaugrana che non vuole assolutamente forzare la mano con l’Inter. Se ci sarà addio, dovrà essere ‘da amici’. Il problema è che Marotta e Ausilio valutano il suo cartellino non meno di 60 milioni di euro. Cifra troppo alta per il Barça che, come riportato dal quotidiano catalano Sport, hanno provato a inserire un paio di contropartite tecniche come Fort e Bardghji per abbassare il prezzo.

“No, grazie” la risposta da Appiano Gentile. Che poi ha mandato un messaggio anche a Bastoni e al suo agente: decisione finale entro il 30 giugno. Perché c’è da programmare la prossima stagione e capire quale sarà il budget per il calciomercato. Dal canto suo Cristian Chivu ha già preso la sua decisione: in caso di permanenza si andrà avanti con il 3-5-2 (o 3-4-2-1), in caso di cessione si passerà alla difesa a quattro.