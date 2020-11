Atalanta-Inter 1-1, Young: “Questo è un campo sempre difficile, però potevamo vincere”

Atalanta-Inter 1-1, l’esterno della squadra nerazzurra Ashley Young ha voluto dare il suo parere sull’incontro. Il calciatore non nasconde il suo rammarico per la mancata vittoria e nemmeno la sua felicità per il perfetto assist per il gol di Lautaro Martinez

ATALANTA-INTER 1-1 YOUNG INTERVISTA/ L‘Inter pareggia 1-1 allo Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, un risultato che è capitato spesso nelle sfide tra le due squadre nella città bergamasca. L’esterno della formazione di Antonio Conte Ashley Young si vede che si trova molto bene in questo stadio visto che nell’ultima giornata dello scorso campionato fu autore del gol del vantaggio della squadra nerazzurra e in questa partita ha regalato l’assist per il perfetto colpo di testa di Lautaro Martinez. Il calciatore è stato intervistato da InterTv al termine dell’incontro e ha detto: “Questo è un campo sempre difficile, per tutti, però potevamo vincere. Siamo andati in vantaggio e abbiamo sfiorato il raddoppio, ma questo è il calcio. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti, guardiamo in là, come sempre”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Poi ha aggiunto: “Sono felice per il mio assist, è importante per il bene della squadra. Ora arriva la sosta per le nazionali: non tutti partono, poi ci saranno tante sfide ravvicinate. C’è un po’ di stanchezza, è normale, ci sono sempre tante partite ravvicinate, ce lo aspettavamo”.