Calciomercato di gennaio: all’Inter piace Malinovski dell’Atalanta

Inter, secondi indiscrezioni da parte dell’esperto di calcio mercato Gianluca Di Marzio la società nerazzurra sarebbe molto interessata in vista del mercato di gennaio al giocatore dell’Atalanta Ruslan Malinovski

INTER PIACE MALINOVSKI/ Oggi si sono affrontate allo Gewiss Stadio di Bergamo l’Atalanta e l’Inter e hanno dato vita ad un incontro abbastanza bloccato, soprattutto nel primo tempo. La partita è terminata poi 1-1, al gol di Lautaro Martinez ha risposto Miranchuk. Ma ci sono altri intrecci tra Milano e Bergamo che esulano dalla sfida per un posto in Champions e perché no per lo Scudetto, ma che riguardano i movimenti di gennaio per il mercato di riparazione. L’esperto per Sky Sport di calcio mercato Gianluca Di Marzio ha voluto informare che la società di Suning sembrerebbe interessata al centrocampista della formazione bergamasca Ruslan Malinovski. Sempre secondo questa indiscrezione, il calciatore ucraino è uno dei preferiti dalla dirigenza nerazzurra, tra i tanti gioielli che indossano la maglia della squadra orobica. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sogno Messi | Bomba clamorosa dalla Spagna

Calciomercato Inter, conferme su Milik | Scambio a sorpresa

Sicuramente a gennaio, anche in base alla situazione sia in campionato, che soprattutto in Champions League, ci potrebbero essere dei movimenti sia in entrata che in uscita in casa nerazzurra milanese.