Atalanta-Inter, Marotta: “Disagio dovuto alle Nazionali” | Poi ‘punge’ Conte

Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del match Atalanta-Inter valevole per la settima giornata del campionato di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Atalanta-Inter. “Sono tutte partite importanti per cercare quella continuità che, a seguo di problemi oggettivi tra infortuni e positivi al Covid-19 che portano sicuramente a degli scompensi, non stiamo riuscendo ad avere. Conte non sta lavorando certo nelle condizioni ottimali, oggi giochiamo contro una grande realtà del nostro calcio, ma dobbiamo avere la voglia di fare bene. Il calendario compresso non ci aiuta, dopo la partita diversi calciatori andranno via con le Nazionali e questo è un’altro disagio che sicuramente incide in negativo. Le giornate a disposizione sono comunque tante, nelle partite che abbiamo pareggiato o perso nessuno ci ha messo sotto. Non possiamo quindi parlare di un’Inter rinunciataria, chiaramente l’aspetto negativo di adesso è che prendiamo troppi gol. Conte sta lavorando su questo”, ha concluso Marotta. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

