Calciomercato Inter, Nainggolan per il terzino | Marotta ‘beffa’ la Juve

Calciomercato Inter, Marotta può battere la Juventus grazie ad uno scambio con un club amico: protagonista Radja Nainggolan

Non è un segreto che l’Inter di Antonio Conte punti molto sugli esterni che sono spesso capaci di insidiare seriamente le retroguardie avversarie. Proprio per questo, Marotta vorrebbe regalare al tecnico leccese un giocatore di alto livello sulla fascia dei nerazzurri. Per farlo, però, bisognerà fare attenzione. A causa del Covid, infatti, anche il calciomercato è cambiato e per facilitare le trattative i club pensano a scambi e prestiti: l’Inter sta valutando la formula giusta per portare a Milano Robin Gosens.

Calciomercato Inter, sì a Gosens: Paratici resta a guardare

Secondo ‘‘calciomercatonews.com’, il club di Zhang a Gosens ci pensa eccome. I nerazzurri, con Beppe Marotta in prima linea, vogliono l’esterno dell’Atalanta, con la quale sono in ottimi rapporti, come possibile rinforzo sulla fascia già a gennaio. La trattativa fra i due club sarebbe simile a quella fatta in passato per Roberto Gagliardini: un prestito con diritto di riscatto fissato nel giugno 2022 per quasi 30 milioni di euro.

All’Atalanta andrebbe Radja Nainggolan in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni nel giugno 2021. Il belga, fuori dai piani di Conte e ricercato insistentemente dal Cagliari anche la scorsa estate, gradirebbe l’approdo a Bergamo, specie se la squadra di Gasperini (suo estimatore) dovesse conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions. L’Inter dovrà battere la concorrenza della Juventus, anche lei in ottimi rapporti con l’Atalanta, ma che resta in attesa al momento, anche se da un’operazione del genere rimarrebbero beffati.

