Calciomercato Inter, in Spagna sono sicuri che Messi lascerà il Barcellona per andare altrove: scopriamo i dettagli sul futuro de La Pulce’

Nonostante la permanenza al Barcellona, non c’è certezza sul futuro di Lionel Messi in blaugrana. Anche le dimissioni dell’ex presidente dei catalani, Josep Maria Bartomeu, potrebbero non bastare al Barça per trattenere il fuoriclasse argentino, in scadenza di contratto a giugno e quindi libero fra qualche mese di firmare a costo zero per un’altra squadra. Il club blaugrana vuole però una risposta al più presto dal sudamericano. In caso di addio, Messi potrebbe lasciare i suoi compagni, dopo una vita in Catalogna, per avventurarsi in un’altra ambiziosa esperienza nel mondo del calcio che, questa volta, potrebbe portarlo a dare spettacolo in Italia all’Inter.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, arrivano conferme | Scambio con Eriksen, Juve ko

Calciomercato Inter: via due big per Messi

Secondo ‘Don Balon’, Lionel Messi potrebbe dire addio al Barcellona già a gennaio. La sua prossima squadra, per il portale spagnolo potrebbe essere clamorosamente quella di Conte. I nerazzurri hanno già acquistato giocatori importanti nelle ultime sessioni di calciomercato, basti pensare a Lukaku ma anche ad Eriksen e Hakimi. I catalani, in questa trattativa, sarebbero disposti a cedere il loro più grande gioiello, ma soltanto in cambio di due pezzi pregiati dei nerazzurri come Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

Il primo è una fissa dei blaugrana fin dalla scorsa stagione, nella quale sembravano intenzionati a provarci in estate nonostante la clausola fissata sul contratto dell’argentino di ben 111 milioni di euro. Per quanto riguarda Barella, invece, il centrocampista parrebbe aver conquistato Ronald Koeman. Trattativa difficile quella descritta dalla redazione iberica, considerando anche il Covid, ma dal mercato possiamo sempre aspettarci di tutto, come nella storia d’amore tra il Barcellona e Messi. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Marotta furioso: “Competizioni irregolari. Boicottiamo le Nazionali”

Calciomercato di gennaio: all’Inter piace Malinovski dell’Atalanta