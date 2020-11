Firpo a gennaio: può essere l’alternativa a Young

Il ‘Mundo Deportivo’ continua ad accostare Firpo all’Inter. Il laterale ex Betis potrebbe diventare la vera alternativa a Young a gennaio. Classe ’96, la società starebbe pensando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, in quanto i 20 milioni per il cartellino sembrano decisamente fuori portata in questo momento.

