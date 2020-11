Inter, frecciata a Vidal: “Questo giocava con noi prima” – FOTO

Le ultime Inter news registrano un attacco social diretto ad Arturo Vidal da parte di un ex compagno della Juventus.

Dopo la pessima prestazione in Champions League contro il Real Madrid, Arturo Vidal è tornato a giocare su discreti livelli domenica contro l’Atalanta. Anche se sulla sua prova grava l’errore a tu per tu con Sportiello che avrebbe potuto portare l’Inter sul 2-0. Alle critiche di buona parte dei tifosi nerazzurri si sono aggiunti gli sfottò e le frecciate di quelli della Juventus. In particolare ha fatto rumore il post su Instagram di Patrice Evra: l’ex terzino francese ha pubblicato una vignetta (vedi sotto) con Pirlo che gli chiede chi è il calciatore che lo segue e lui risponde: “Boh… Se non ho perso la memoria maestro, questo qua giocava con noi prima”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Evra ha anche aggiunto il commento: “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta! ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche (scusa Arturo Vidal)”. Sebbene sia stato taggato, il mediano cileno non gli ha risposto.

