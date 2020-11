Lautaro via: Real e Barcellona non demordono, la situazione

Lautaro via: Real e Barcellona non demordono, la situazione

Stando alle ultime notizie riportate da ‘Tuttosport’, la situazione di Lautaro Martinez resta ancora un’incognita per l’Inter. Le trattative per il rinnovo vanno avanti ma le attenzioni di Real e Barcellona non cessano. Non è da escludere che a fine stagione possano esserci nuovi ribaltoni per una questione di bilancio, almeno secondo il quotidiano.

