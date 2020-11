Calciomercato, duello Inter-Juve | ‘Assist’ di Eriksen

L’attuale situazione di Christian Eriksen dovrebbe portare il danese all’addio. Al suo posto nel mirino di nuovo De Paul

Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile. Non è mai divertente stare in panchina, ma è l’allenatore che decide chi gioca. Mentalmente, ovviamente, è dura”. Parola di Christian Eriksen, che dal ritiro della sua Danimarca fa scattare un vero e proprio campanello d’allarme nell’ottica di un suo futuro in nerazzurro. Il centrocampista ex Spurs, mai calatosi nella realtà di Conte, potrebbe dunque davvero lasciare l’Inter già a gennaio con Marotta e soci che nel caso dovrebbero andare a caccia del sostituto. L’erede potrebbe anche arrivare dalla Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen in partenza: De Paul il sostituto

Tra i papabili sostituti dell’ex Tottenham, spunta nuovamente Rodrigo de Paul, polivalente centrocampista offensivo dell’Udinese, capace di giocare in ogni ruolo della mediana. Sull’argentino c’è però anche la Juventus anche se l’Inter può contare su una carta importante.

“Se l’Inter piazza il danese a titolo definitivo o anche in prestito trova convergenza tra Conte e la società, in particolare Marotta, il nome di De Paul”. Parole e musica dell’esperto di mercato Luca Momblano che sul canale Youtube e Twitch “Vaccaronni”, apre quindi alla possibile operazione De Paul-Inter con tanto di beffa alla Juventus eventualmente bruciata.

