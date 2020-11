Darmian: “L’Inter è un grande club, cercherò di fare del mio meglio”.

Inter, il difensore Matteo Darmian ha risposto alle domande di Sky Sport in merito alla sua nuova avventura in nerazzurro. Il calciatore ha anche parlato del suo rapporto con il tecnico Antonio Conte e con i suoi nuovi compagni

INTER DARMIAN INTERVISTA/ Il difensore Matteo Darmian, è stato intervistato da Sky Sport al centro sportivo di Appiano Gentile. Queste le sue prime dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura in nerazzurro: “Le sensazioni sono positive, mi sto trovando molto bene. Conoscevo già Conte, perché ho lavorato con lui in Nazionale, e tanti compagni: l’inserimento è stato abbastanza semplice. Ora sta a noi fare del nostro meglio“. Gli hanno chiesto se si può parlare di obiettivo scudetto e lui ha spiegato: “Tocca a noi, dipenderà da quello che faremo in campo: dobbiamo solo pensare a migliorare giorno dopo giorno e i risultati arriveranno”. Gli hanno fatto notare, che ha iniziato la sua carriera al Milan e adesso è all’Inter e se lo sarebbe aspettato e in merito ha detto: “Sicuramente nel calcio non c’è nulla di scontato. Io sono cresciuto nel settore giovanile del Milan, facendo praticamente tutta la trafila; poi ho fatto le mie esperienze, giustamente volevo dimostrare il mio valore. Sono andato in prestito e ho girato un po’: l’esperienza a Torino è stata importante, lì sono stato benissimo 4 anni. Sentivo la fiducia del mister e ho dimostrato appieno il mio valore. Domenica lo troveremo da avversario e mi farà un bell’effetto, ma una volta in campo il mio pensiero sarà rivolto solo ai tre punti. Allo United è stata un’avventura importante, è stato un motivo d’orgoglio giocare per uno dei club più importanti del mondo. L’Inter è un club altrettanto grande, cercherò di fare del mio meglio“. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

