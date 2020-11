Sensi: “E’ ora di lasciarsi alle spalle sfortune e problemi fisici”

Inter, il centrocampista Stefano Sensi ha voluto esternare tutto il suo disagio per i continui infortuni che lo hanno attanagliato da quando è all’Inter e che gli hanno impedito di dare il suo contributo alla causa nerazzurra

INTER SENSI MESSAGGIO SOCIAL/ Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi potrebbe tornare, finalmente, disponibile per la sfida di domenica con il Torino. Il calciatore ha sfruttato la pausa per le Nazionali per recuperare dall’infortunio alla coscia sinistra, che gli ha impedito di essere in campo dopo la squalifica subita per il cartellino rosso preso nella sfida con la Lazio. Il giocatore ha voluto spiegare il brutto periodo che sta passando, con un lungo messaggio sul suo profilo social. Queste le sue parole: “Non è stato un periodo facile. Una serie di infortuni hanno rallentato il mio percorso professionale. La mia vita. Non poter fare quello che amo con serenità mi ha tolto il sorriso. Sono una persona responsabile, da sempre quando cado faccio di tutto per rialzarmi e tornare più forte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Mi fa incazzare non essere riuscito a dare il mio contributo, non aver potuto dare il mio meglio alla società, allo staff, ai nostri tifosi che hanno sempre dimostrato stima nei miei confronti. Sto lavorando al massimo delle mie possibilità ogni giorno, ce la sto mettendo tutta, senza pause né scuse. È ora di lasciarsi alle spalle sfortune, problemi fisici, ostacoli che mi hanno costretto a frenare. A presto e sempre forza Inter”.