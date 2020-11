Ausilio su Rovella: tra rinnovo e Juventus, affare difficile

Ausilio su Rovella: tra rinnovo e Juventus, affare difficile

All’Inter piace Rovella, giovane centrocampista del Genoa in scadenza di contratto. Stando a ‘Il Secolo XIX’, i rossoblu sono pronti a fargli firmare il rinnovo nonostante le lusinghe delle big. I nerazzurri stanno trattando con l’entourage per ottenere il si ma anche la Juventus lavora molto per ottenere il classe 2001. Ad oggi la sua valutazione è di circa 15-20 milioni e la Juventus, al momento, sembra la più vicina per tre buoni motivi: i cartellini di Perin, Pjaca e Pellegrini come contropartite tecniche.

