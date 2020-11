Calciomercato Inter: Marotta ha rifiutato un top player che avrebbe potuto far la differenza nella squadra di Antonio Conte. Scopriamo perché

Non solo giovani talenti, ma anche grandi calciatori in grado sia di far la differenza in campo, sia di contribuire alla crescita di giovani talenti come Bastoni e Barella: questo il modus operandi dell’Inter da un po’ di tempo a questa parte. Ci sono poi anche le cosiddette opportunità di mercato da sfruttare: una di queste è sicuramente David Alaba.

Calciomercato Inter, rifiuto Alaba: scelta (non) casuale

David Alaba è senz’altro uno dei giocatori più importanti a livello europeo. Attualmente in forze al Bayern Monaco, il giocatore austriaco potrebbe essere ingaggiato a zero dato che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e non ne vuole proprio sapere di rinnovare con i bavaresi. Secondo alcune indiscrezioni, proprio per questo motivo l’entourage già da alcuni mesi si era guardato attorno per cercare una nuova sistemazione al talento classe 1992 offrendolo anche all’Inter. L’ad Marotta, però, ha rifiutato.

Alaba e i suoi agenti, infatti, chiedono cinque anni di contratto a ben 12 milioni di euro a stagione (più bonus). Sarebbero circa 75 milioni lordi, pur sfruttando il Decreto Crescita, più commissioni varie per chi lo rappresenta. Troppo davvero per i nerazzurri. Sul giocatore restano la Juventus e, soprattutto, i top club stranieri con Real Madrid e Barcellona in pole. Entrambe sono avvantaggiate: Alaba, infatti, preferirebbe fare tappa in Spagna.

