Calciomercato Inter, 150 milioni per Lautaro | Cambia il futuro

Dal rinnovo complicato con l’Inter alla corte del Barcellona sempre più debole: incertezza su Lautaro Martinez

È ancora tutto da interpretare il prossimo futuro di Lautaro Martinez, che torna alla corte di Antonio Conte per riprendere in mano la sua Inter. Nelle prossime settimane sarà poi tempo di ricominciare a pensare al destino dell’attaccante argentino, a lungo corteggiato dal Barcellona ed ora alle prese con un rinnovo contrattuale decisamente complicato alla luce delle alte cifre. La distanza fra domanda e offerta è bloccata ormai da mesi: il club nerazzurro non vuole andare oltre 5 milioni l’anno, mentre l’argentino non intende scendere sotto la soglia dei 7,5 milioni di euro. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Scambio e 38 milioni

Calciomercato Inter, il Barcellona molla Lautaro Martinez: le cifre

Una situazione ostica che per ora però non sembra favorire le pretendenti dall’estero. Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ il Barcellona sembra averci ripensando uscendo dalla corsa a Lautaro per gli elevati costi dell’affare. Non sembrano esserci soldi sufficienti nelle casse blaugrana in quanto l’Inter non lascerebbe partire il ragazzo per meno di 150 milioni di euro ai quali bisogna aggiungere le commissioni e i bonus che avrebbero preso sia il calciatore che il suo rappresentante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Handanovic in Serie A | Doppia ipotesi di scambio

Cifre inaccessibile che bloccano quindi il Barça mentre dall’Inghilterra resta vigile il Manchester City per il post-Aguero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nome shock per il dopo Conte | “Ho parlato con Ausilio”