Calciomercato Inter, doppio scambio a gennaio | I dettagli

Inter attesa protagonista nel prossimo calciomercato di gennaio. Indiscrezioni rilanciano la possibilità di un doppio scambio tra Serie A e Ligue 1

L’Inter sarà una delle grandi protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Ne è certa ‘La Gazzetta dello Sport’, che stamane rilancia la possibilità di un doppio scambio tra Serie A e Ligue 1. In Francia col Paris Saint-Germain, tra Eriksen che ormai ha rotto con Conte e ambiente, e Leandro Paredes che vanta un passato italiano con le maglie di Chievo, Empoli e soprattutto Roma. Inizialmente il ‘baratto’ potrebbe andare in porto anche con la formula del prestito. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

In Italia, invece, l’Inter potrebbe definire col Napoli lo scambio Vecino-Milik. Il centrocampista uruguagio rientrerà a gennaio, giusto in tempo quindi per fare le valigie destinazione Castel Volturno. L’arrivo del bomber polacco, in scadenza di contratto e fuori rosa, farebbe molto felice Conte il quale da tempo chiede a gran voce un rimpiazzo all’altezza di Romelu Lukaku. Sull’ex Ajax resta però forte la Juventus, anzi c’è chi dice che tra i bianconeri e il centravanti sia stato raggiunto un nuovo accordo – dopo quello della Primavera scorsa – in ottica giugno, quando il 26enne di Tychy sarà libero a costo zero. Il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe dunque far saltare l’operazione.

