Verso Inter-Real Madrid | Ko in Nazionale, salta il match

Inter: flagello nazionali anche per le avversarie, in particolare il Real Madrid che dovrà fare a meno di un suo uomo. Scopriamo quale

Problemi fisici dei giocatori a causa delle nazionali, argomento sul quale Marotta si è lamentato molto negli ultimi tempi. Ma non solo per i nerazzurri. Anche altri club, infatti, devono stare in pensiero per i propri giocatori. Il Real Madrid, ad esempio, non ha ricevuto buone notizie dalla Nations League: la news, infatti, riguarda il capitano Sergio Ramos.

Inter-Real Madrid, infortunio per Sergio Ramos: le ultime

Come detto, non giungono buone notizie per il Real Madrid di Zinedine Zidane dalla Nazionale spagnola. Sergio Ramos, nel corso del match di Nations League fra le ‘Furie Rosse’ e la Germania, si è accasciato a terra per un problema al flessore della coscia destra. In seguito, è stato sostituito da Eric Garcia. Le condizioni del giocatore saranno da monitorare giorno per giorno. Difficile prevedere cosa succederà, ma probabilmente, ad oggi, il match di Champions League contro l’Inter, in programma mercoledì 25 novembre allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘, è a rischio.

