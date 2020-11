Calciomercato Inter: un intrigo di mercato potrebbe rivoluzionare le difese di Inter e Juventus. Ma non solo

L’Inter, in questa stagione, non ha iniziato al meglio. Soprattutto in difesa, i nerazzurri traballano alquanto. Il mercato, però, ha vie infinite e una possibilità di rinforzare il reparto più fragile della rosa a disposizione di Antonio Conte ci sarebbe. Tutto dipende da un intrigo di mercato che unisce, in qualche modo, i nerazzurri alla Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Cile, è scontro | Nota UFFICIALE del club nerazzurro

Calciomercato Inter, Ramos alla Juve ‘cambia’ il mercato

Secondo ‘Calciomercatoweb.it’, il possibile quanto clamoroso approdo di Sergio Ramos alla Juventus, che per il capitano del Real Madrid avrebbe pronto un contratto di 12 milioni di euro, rivoluzionerebbe anche il mercato dei blancos stessi e dell’Inter. In caso di addio del difensore spagnolo, infatti, Florentino Perez virerebbe su Milan Skriniar, il quale alle ‘Merengues’ piace da tempo e nell’Inter di Conte non si sta trovando a proprio agio fino ad oggi.

I nerazzurri, per il centrale slovacco, chiedono almeno 35 milioni. Se Skriniar lasciasse, Marotta sarebbe prono a bussare alla porta della Juventus per sostituirlo e accaparrarsi Romero. Il giocatore, in prestito all’Atalanta, nella difesa a 3 di Gasperini se la sta cavando bene e sotto la guida di Conte potrebbe crescere ancora di più. I bergamaschi hanno tuttavia il diritto di riscatto fissato a 16 milioni ma Zhang e soci, con 25 milioni, potrebbero definire l’acquisto con i rivali di Torino. Tutto partirebbe, comunque, da Sergio Ramos: l’uomo che può rivoluzionare il calciomercato 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen tuona: “Conte non mi vede” | Scambio col Psg