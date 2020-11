Calciomercato, Mancini idea Juve | Big dell’Inter in cima alla lista

Mancini ha rilanciato la Nazionale e tutto il movimento azzurro finendo nel mirino dei top club, specie della Juventus. Possibile tentativo di ‘scippo’ all’Inter

La Nazionale italiana, sotto la guida di Roberto Mancini, è cambiata notevolmente. Ieri sera contro la Bosnia è arrivata l’ennesima vittoria degli azzurri con tanto di qualificazione per le Final Four di Nations League. Nonostante l’assenza causa Covid-19, la mano del tecnico ex Inter e Manchester City si è notata eccome finora in un gruppo, dopo anni e anni, tornato finalmente compatto. Tutto questo ottimo lavoro, però, lo ha rimesso al centro dei riflettori del calcio europeo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Scambio e 38 milioni

Calciomercato Inter, Mancini vuole togliere un big a Conte

Secondo alcune indiscrezioni, Roberto Mancini interessa soprattutto a due top club: PSG e Juventus. Andrea Agnelli lo stima molto, tanto che aveva pensato di portarlo a Torino per il dopo Sarri ben prima di virare su Andrea Pirlo, meno costoso sul piano economico. Il presidente della ‘Vecchia Signora’, se l’attuale progetto tecnico andasse male, potrebbe stavolta provare a prendere Mancini, anche perché il rinnovo con la FIGC non è scontato. Parentesi: il rapporto con Gravina non è idilliaco, e la vicenda legata a Marcello Lippi, nominato dt (poi c’è stata la retromarcia, ma la questione resta in ballo e scottante…) tenendo l’allenatore degli azzurri praticamente all’oscuro di tutto, non è affatto piaciuta allo stesso commissario tecnico di Jesi.

L’approdo alla Juventus dell’ex tecnico nerazzurro (tre scudetti e non solo nella sua prima avventura ad Appiano), quindi, sarebbe davvero possibile? Difficile dirlo adesso, ma in un ipotetico approdo in bianconero, come svelato da ‘Calciomercatonews.com‘, il tecnico italiano, come primo acquisto, potrebbe volere subito un suo pupillo, Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, autore anche ieri contro la Bosnia di una grande partita, è un giocatore davvero fondamentale per l’attuale Nazionale italiana, tanto che Mancini non se ne priva praticamente mai. Per la Juventus, però, non ci sarebbero speranze di accaparrarselo. L’Inter, infatti, non ha la minima intenzione di cederlo, anzi: i nerazzurri sono pronti a blindarlo con un nuovo contratto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nome shock come vice Lukaku | Annuncio in diretta

Serie A, ottava giornata | Designato l’arbitro di Inter-Torino