L’agente lancia un nuovo candidato per il ruolo di vice Lukaku, che Antonio Conte chiede a gran voce fin dall’inizio della sua avventura alla guida dell’Inter

Un vice Lukaku, richiesta che Antonio Conte ha fatto fin dall’inizio della sua avventura sulla panchina dell’Inter e fin qui ancora non esaudita. Proprio in questi giorni sono tornati in auge alcuni profili indicati dallo stesso tecnico salentino, da Dzeko a Giroud fino ad Arkadiusz Milik per il quale sarebbe sempre in ballo lo scambio con Matias Vecino. Juventus permettendo, visto che il polacco sembra aver trovato un nuovo accordo coi bianconeri per giugno 2021, quando terminerà il suo contratto col Napoli.

Calciomercato Inter, spunta Okaka per il ruolo di vice Lukaku. Ma il fratello-agente apre e poi chiude ai nerazzurri

Altri nomi per fare da riserva a Lukaku? Uno ce ne sarebbe, considerate la ‘somiglianza’ sul piano fisico, ovverosia Stefano Okaka. Nell’intervento in diretta alla Tv di Calciomercato.it, proprio il fratello nonché agente del bomber dell’Udinese ha strizzato l’occhio ai nerazzurri: “In quale big lo vedrei bene? Mi viene da dire l’Inter – ha risposto – Mi piacerebbe vederlo con Conte, perché lui si è fatto tutte le convocazioni nella Nazionale da lui guidata e il rapporto è sempre stato eccezionale. Vice Lukaku, perché no? A livello di capaictà tecniche e fisiche non si distaccano tanto, anche se il belga a livello realizzativo è strepitoso“. Carlo Okaka ha tuttavia paventato la possibilità di un clamoroso rifiuto di Stefano all’eventuale ‘chiamata’ dell’Inter: “Non credo che a 31 anni sia disposto a fare da riserva, per come ama e considera il calcio. Questo è un mio punto di vista. Lui ha lottato per trovare questa serenità, per rialzarsi e rimettersi in gioco ce n’è voluto. A 31 anni dover mettersi a disposizione in una seconda linea non credo che lo renda felice”.

