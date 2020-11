Calciomercato, bocciatura clamorosa | Torna all’Inter

Non sta vivendo una grande annata Dalbert con la maglia del Rennes. L’avventura del giocatore di proprietà dell’Inter sarebbe agli sgoccioli

Tra i tanti interisti in prestito in giro per l’Europa c’è chi come il brasiliano Dalbert non sta vivendo un grandissimo inizio di stagione. Il mancino reduce dall’avventura alla Fiorentina non sembra essere riuscito a calarsi al meglio nella parte alla corte del tecnico Julien Stéphan al Rennes. Un inizio tanto negativo da far presagire già ad una chiusura anticipata della sua esperienza transalpina.

Calciomercato Inter, Dalbert non convocato: può tornare a gennaio

L’impatto di Dalbert, schierato per sei volte dal tecnico in questo avvio di stagione, non è stato convincente e secondo quanto sottolineato da ‘L’Equipe’ la sua avventura al Rennes sarebbe già agli sgoccioli. Il brasiliano ex Inter non ha mai convinto mettendo in scena prestazioni sottotono tra cui quella sconcertante contro il Chelsea in Champions.

A rincarare la dose ci pensa poi la società francese che non gradisce l’atteggiamento poco umile dello stesso Dalbert che con il ritorno di Faitout Maouassa e la crescita di Adrien Truffert, se la vedrebbe estremamente dura. Per queste ragioni il Rennes pondera l’idea di rispedire all’Inter il brasiliano e la mancata convocazione per la gara contro il Bordeaux è solamente un ulteriore indizio.

