Calciomercato Inter, scambio e 45 milioni | Juventus fregata

Sembra prendere sempre più corpo l’idea di uno scambio con il PSG per arrivare a Leandro Paredes. Le ultime di calciomercato Inter

La sosta per le nazionali sembra aver fatto molto bene a Christian Eriksen che con la sua Danimarca non è riuscito a raggiungere la final 4 di Nations League, ma in compenso ha messo in campo prestazioni sicuramente convincenti. Ciononostante il centrocampista danese appare sempre meno convinto di proseguire il percorso all’Inter dove proprio non riesce a decollare agli ordini di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra in questo senso si sta già guardando intorno con un occhio al possibile sostituto. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Paredes: cifre e dettagli

Proprio in ottica centrocampo nei giorni scorsi ha iniziato a prendere corpo con decisione un possibile affare col Paris Saint Germain per arrivare a Leandro Paredes, regista dell’Argentina e già conoscitore del campionato italiano. Nello specifico l’Inter potrebbe scambiare Eriksen con i francesi per arrivare all’ex Roma. L’affare può andare in porto alla pari sui 30-35 milioni con plusvalenze per entrambi. A Paredes, però, la società di Suning dovrebbe garantire un contratto molto importante in quanto guadagna circa 9 lordi, con tassazione francese al 23% circa 7 milioni netti.

Con un contratto quinquennale, sfruttando il famoso Decreto Crescita, Paredes sarebbe un investimento da 45,5 mln. Un affare che risulterebbe una vera e propria beffa per i rivali della Juventus, spesso accostati proprio al nome del centrocampista argentino.

