Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul vice Lukaku. Torna in primo piano il nome di un vecchio obiettivo: i dettagli



L’Inter, nonostante la pandemia dovuta al Covid-19, è sempre attiva sul mercato. Marotta e soci cercano di spendere le proprie risorse al meglio. Lo dimostrano acquisti del calibro di Arturo Vidal. Un altro ‘vecchio’ obiettivo di mercato, poi, è tornato di moda ad Appiano Gentile: Olivier Giroud.

Calciomercato Inter, Giroud può arrivare: tempi e condizioni

“A 34 anni, se la situazione non cambia al Chelsea, questa volta non ci saranno opzioni per il prolungamento del contratto”.

Queste le parole dell’agente di Olivier Giroud, Michael Manuello, pochi giorni fa a ‘FootMercato’. Dichiarazioni, queste, che fanno capire quanto il giocatore francese sia ormai al bivio in ‘Blues’. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, poi, in casa Inter sarebbe stata rilanciata l’idea di acquistare proprio l’attaccante francese in vista di gennaio. Il giocatore, che è uno dei preferiti di Antonio Conte, (il tecnico lo allenò già ai tempi del Chelsea) alla ‘Benamata’ avrebbe il ruolo di vice-Lukaku, una pedina fondamentale che certamente manca alla rosa a disposizione del tecnico leccese. I nerazzurri, dal canto loro, vorrebbero che il Chelsea liberasse Giroud a zero o, comunque, pagare solo un piccolo indennizzo (2 milioni). Il contratto per il centravanti francese sarebbe ‘formato’ Ashley Young, sei mesi con opzione per la stagione successiva, con ingaggio di circa 5 milioni di euro.

