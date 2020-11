L’Inter stava pensando al colpaccio Manuel Locatelli per la prossima estate. La concorrenza della Juventus si fa però spietata

Tra le note più liete di questo inizio di campionato c’è sicuramente Manuel Locatelli che sta confermando anche quest’anno una crescita esponenziale iniziata la scorsa stagione e culminata con le ultime straordinarie prove in nazionale. In neroverde, sotto la guida di De Zerbi, il centrocampista ex Milan ha mostrato finalmente tutte le sue qualità e complice l’età si candida a vero uomo mercato. Osservato attentamente anche dall’Inter, Locatelli sembra però indirizzato verso un futuro alla Juventus. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, beffa per Locatelli: la Juve ha pronta la soluzione

Tutto pazzi per Locatelli che intanto si appresta a riprendere per mano il suo Sassuolo. Il valore di mercato è in costante crescita così come la concorrenza su di lui per le prossime sessioni di mercato. Stando a quanto rivelato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ la Juventus vorrebbe regalarlo ad Andrea Pirlo.

La valutazione del regista di De Zerbi si aggira intorno ai 45 milioni di euro e così il club bianconero potrebbe provare ad inserire nell’affare anche due calciatori come Daniele Rugani e Rolando Mandragora. Entrambi sono in prestito e hanno una valutazione di circa 15 milioni di euro l’uno. Un doppio scambio che potrebbe contribuire ad abbassare le pretese neroverdi. Una trattativa che lascerebbe così l’Inter al palo.

