L’avanzare dell’età di Samir Handanovic potrebbe spingere l’Inter a cercare un erede a fine stagione. Salgono le quotazioni dei Musso

Il tempo passa anche per una leggenda interista come Samir Handanovic che a luglio ha compiuto 36 anni. Proprio la carta d’identità del forte portiere sloveno potrebbe spingere presto la dirigenza dell’Inter a lavorare anche su un erede tra i pali per le prossime stagioni. In questo senso la compagine nerazzurra sta già esplorando il mercato dalla scorsa estate alla ricerca di un’alternativa e sembra che stia tornando in auge un vecchio pallino. Si tratta dell’argentino dell’Udinese, Juan Musso. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Musso erede di Handanovic: spuntano le cifre

Samir Handanovic continua a difendere con sicurezza i pali dell’Inter ma intanto il club nerazzurro pensa al futuro e all’erede del capitano tra i pali. Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ la priorità di Marotta e soci sarebbe proprio Juan Musso che fu già vicino alla società di Viale della Liberazione la scorsa estate.

Il club meneghino vuole che sia il portiere dell’Udinese ad occupare il posto dello sloveno e la dirigenza si è già messa al lavoro per arrivare a trovare un accordo con i friulani. Ottimi i rapporti con l’Udinese e possibile offerta da 23 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto (obbligo mascherato) più il cartellino del rumeno Radu valutato sui 12.

