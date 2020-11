DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Torino: la cronaca in tempo reale

L’ottava giornata di Serie A mette di fronte Inter e Torino allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Torino in una partita molto delicata valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono tornare a vincere dopo due pareggi come non succede in casa dall’esordio contro la Fiorentina e non perdere altro terreno, dall’altro i granata di Giampaolo devono allungare la striscia di due risultati utili per allontanarsi dalla zona retrocessione. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.