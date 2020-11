Inter-Real Madrid, Zidane nei guai: in 6 rischiano il forfait

Inter-Real Madrid, Zidane nei guai: in 6 rischiano il forfait

Mercoledì sera l’Inter ospiterà il Real Madrid per il quarto turno del girone di Champions League. Dopo la sconfitta dell’andata, l’imperativo per la squadra di Conte è quella di vincere per rimanere ancorati alle speranze di passaggio del turno. Zidane rischia di non avere diversi big a disposizione: a rischio Benzema, Sergio Ramos, Militao e Casemiro, mentre Jovic e Valverde saranno sicuramente out rispettivamente causa covid e infortunio.

