Le ultime di calciomercato Inter relegano ancora Christian Eriksen al bivio: dalla Germania rilanciano la possibilità di uno scambio con Isco. Ecco la verità

Se c’è un giocatore che sta faticando ad ambientarsi all’Inter in questo momento, quello è certamente Christian Eriksen. Sotto la guida tecnica di Antonio Conte, il fantasista danese ex Tottenham fino ad oggi non è riuscito ad imporsi. Possibile, anzi praticamente certo stando alle dichiarazioni di Marotta prima della gara col Torino, che lasci già a gennaio i nerazzurri. La destinazione sarebbe veramente da sogno: il Real Madrid in un super scambio con Isco. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: contatti per Musso | Ecco il ‘pericolo’

Calciomercato Inter, no allo scambio Eriksen-Isco: Juve alla porta

“Isco vorrebbe provare un altro campionato. Ma non abbiamo nessuna offerta ufficiale in questo momento, restare al Real Madrid non sarà un problema“, queste le dichiarazioni di suo papà nonché agente Paco Alarcon ad ‘El Larguero’ che fa intendere quanto, per il giocatore spagnolo, quello attuale sia un momento davvero difficile. Lo scambio Eriksen-Isco, però, è pressoché impossibile. Antonio Conte ha già mal digerito e faticato ad inserire il danese nella ‘sua’ Inter. Isco, quantomeno l’attuale versione del giocatore ‘Blancos’, vivrebbe probabilmente una situazione simile, per questo motivo molto più semplice l’approdo del calciatore iberico alla Juventus, sempre nel mercato invernale. Il tecnico leccese preferirebbe inserire il danese in una trattativa per Leandro Paredes, o comunque per un centrocampista piazzabile davanti la difesa, considerando che Kante, sogno proibito dell’ex allenatore del Chelsea, è anch’egli impossibile per gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions League, designato l’arbitro di Inter-Real Madrid

Verso Inter-Real Madrid | Zidane in emergenza, Conte ha una ‘tentazione’