Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del match Inter-Torino valevole per l’ottava giornata di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ prima di Inter-Torino. “Ora per noi inizia un ciclo molto particolare – ha esordito l’Ad nerazzurro – Purtroppo dobbiamo convivere con questa pandemia che porta sempre a casi di positività nella squadra. Questo porta a un po’ di improvvisazione da parte degli allenatori che non sanno mai su chi contare”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Capitolo mercato, dal rinnovo di Bastoni alla possibile cessione di Eriksen anche oggi in panchina: “Quando un nostro giocatore indossa la maglia della propria Nazionale è sempre un motivo di orgoglio per noi, l’esordio con l’Italia corona la crescita di un ragazzo ancora molto giovane e di un ottimo talento. Al momento giusto parleremo anche del rinnovo e della relativa situazione economica. Per quanto riguarda Eriksen, ieri mister Conte ha risposto in modo molto esaustivo, io aggiungo che non bisogna mai trattenere un giocatore che chiede di essere trasferito. E’ un grande giocatore che il nostro allenatore impiegherà quando riterrà opportuno, come bene ha fatto finora. Se ci ha chiesto di andar via? Al momento opportuno cercheremo di allacciare le giuste combinazioni”, ha concluso Marotta.

