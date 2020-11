De Paul verso la Fiorentina: Inter sorpassata

De Paul verso la Fiorentina: Inter sorpassata

Rodrigo De Paul potrebbe trasferirsi a gennaio in Serie A. Accostato all’Inter nei mesi scorsi, potrebbe finire alla Fiorentina: lo rivela ‘La Nazione’, secondo cui la società viola ci starebbe seriamente pensando per rinforzare l’attacco in vista di gennaio. Sarebbe stata una richiesta di Cesare Prandelli che vorrebbe un trequartista capace di dare ulteriore qualità ad un reparto a cui manca una vera prima punta per compiere il definitivo salto di qualità.

