Bianchi: “Se Conte decide che Eriksen non è valido, io do ragione a Conte”

INTER BIANCHI DICHIARAZIONI/ L’ex allenatore Ottavio Bianchi, ha voluto dare il suo parere sulla situazione dell’Inter, in collegamento dalla Piazza Vecchia di Bergamo Alta. L’ex tecnico ha dichiarato: “Onestamente non so cosa voglia dire ‘l’Inter di Conte‘. Penso che Antonio, come tutti i tecnici, voglia una squadra vigorosa, aggressiva e ben disposta in campo; poi è chiaro che in alcuni momenti della stagione le cose non riescano. Penso che l’Inter di Conte sia quella muscolare, quella che vince”. Gli hanno chiesto un parere sui quattro minuti giocati da Eriksen, entrato al posto di Lukaku, quando ormai non c’era più nulla da fare e lui ha spiegato: “Io sono sempre pro allenatore, so quante difficoltà ci siano nei gestire una squadra. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Clamoroso | “Salta Conte, torna l’ex!”

Se Conte decide che Eriksen non è valido, io do ragione a Conte. Ma allora mi domando: perché lo hanno acquistato? A questi costi, devi sapere ogni dettaglio di un determinato giocatore”.