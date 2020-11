Calciomercato Inter: il flop del giocatore non lascia dubbi a Marotta sul futuro del nerazzurro. I dettagli della situazione

A fronte dei risultati deludenti di questo complicato inizio di stagione, l’addio di Conte non sembra essere solo una remota possibilità di mercato. In più, a raggiungere il tecnico leccese, potrebbe aggiungersi un acquisto arrivato quest’estate che per diversi motivi non sta facendo la differenza in mezzo al campo deludendo società e tifosi: Arturo Vidal.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, affare concluso | Arriva a gennaio: i dettagli

Calciomercato Inter, Vidal se ne va com’è arrivato: a zero

Secondo alcune indiscrezioni, Arturo Vidal potrebbe lasciare presto l’Inter. Nemmeno un anno dopo il suo arrivo in nerazzurro, il cileno ex Barcellona potrebbe terminare la sua avventura a Milano nel giugno 2021. Il centrocampista sudamericano, tanto richiesto da Antonio Conte che lo voleva a differenza dell’ad Giuseppe Marotta, è uno dei grandi flop di questo inizio di stagione. L’Inter, quindi, sarebbe già pronta a disfarsene liberandolo a zero, esattamente com’è arrivato. Possibile buonuscita da discutere per liberare il giocatore. Ricordiamo che il giocatore ha firmato un biennale da 5 milioni di euro quest’anno e 7 nel 2021/22.

Futuro Vidal, la storia si ripete: ancora nel segno di Allegri

L’addio di Arturo Vidal è fortemente legato ad Antonio Conte. fondamentalmente perché se il tecnico leccese lasciasse la guida tecnica dell’Inter, molto probabilmente verrebbe sostituito da Massimiliano Allegri. Il che significherebbe addio sicuro per il cileno, considerando che già alla Juventus, come dimostrano due episodi ben precisi, non si trovò a proprio agio con l’allenatore livornese. Il primo avvenimento, nell’ottobre del 2014, vide il cileno passare l’intera notte in discoteca. In più, verso le 5 del mattino, fu protagonista di una lite che fece infuriare i bianconeri.

Come se non bastasse, poi, il talento sudamericano arrivò in ritardo all’allenamento successivo. nel secondo caso, invece, oltre un anno dopo ci fu una discussione diretta fra il tecnico ex Milan e il centrocampista. Vidal pretendeva una maglia da titolare nel match di campionato contro l’Atalanta, nonostante un risentimento all’adduttore sinistro. Risultato? Non solo l’attuale giocatore dell’Inter non prese parte al match dal 1′, ma addirittura non venne convocato. E come se fosse un gioco del destino, tutto potrebbe nuovamente ripetersi. Ancora nel segno di Allegri.

Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter furiosa con Vidal | Dalla Spagna: ecco cosa ha detto a Taylor

Sassuolo-Inter, niente conferenza stampa, Conte impegnato dall’assemblea dei soci