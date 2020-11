Sassuolo-Inter, niente conferenza stampa, Conte impegnato dall’assemblea dei soci

Sassuolo-Inter, il tecnico Antonio Conte sarà in video conferenza durante l’annuale assemblea dei soci della società nerazzurra. Per questo motivo non verrà svolta la consueta conferenza stampa prima della partita di campionato

SASSUOLO INTER NIENTE CONFERENZA CONTE/ Domani ci sarebbe dovuta essere la solita conferenza stampa pre partita del tecnico Antonio Conte, ma non avverrà e non per motivi di silenzio stampa, vista la delicata situazione in cui si sta trovando la squadra e di conseguenza anche l’allenatore. Sabato l’Inter sarà di scena alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra in salute che nell’ultima giornata di campionato ha espugnato il Bentegodi di Verona vincendo contro l’Hellas per 2-0 grazie ai gol di Boga e Berardi, che nella squadra emiliana hanno trovato la loro dimensione insieme a Caputo. Tornando al motivo per cui salterà la consueta conferenza stampa del tecnico è presto detto, domani ci sarà l’assemblea dei soci e quindi anche l’allenatore sarà presente in video-conferenza, quindi per causa di forza maggiore non potrà rispondere alle domande dei giornalisti. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’assemblea dei soci è un appuntamento annuale fisso, ma purtroppo capita in un momento molto delicato con la squadra sull’orlo di una crisi più di risultati che di gioco, visto che le statistiche, a parte con il Real Madrid, dicono chiaramente che la squadra di Antonio Conte, negli incontri finora disputati, ha creato sempre almeno il doppio delle occasioni delle squadre avversarie e l’unica partita in cui ci furono pari tiri fu solo con la Lazio all’Olimpico.