L’Inter si prepara al match con il Sassuolo ma le sorprese da parte di Antonio Conte potrebbero non mancare. I dettagli

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, l’Inter cerca di ripartire in Serie A contro il bellissimo Sassuolo di De Zerbi (ore 15). La notizia, però, sarebbe un’altra. Conte, infatti, potrebbe stupire con una svolta tattica davvero sorprendente. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il tecnico leccese sta provando la difesa a 4 ieri in quel di Appiano Gentile. Un cambio importante, quasi rivoluzionario. Una sorta di ‘resa’ da parte dell’allenatore che abbandonerebbe così il suo credo tattico, anche se è difficile che possa già accadere nel match contro il Sassuolo di domani pomeriggio.

Inter-Sassuolo: le probabili scelte di Conte

Nel match contro i neroverdi, Bastoni avrà l’occasione di rifiatare. Skriniar, invece, possibile titolare in difesa al fianco di D’Ambrosio e de Vrij. Cambieranno anche le fasce rispetto al match di Champions League: Darmian e Perisic partiranno dal 1′. Confermati Lautaro e Lukaku in attacco, esattamente come il 3-4-1-2 a meno appunto di immediato passaggio a un 4-3-1-2 o similare. Panchina per Brozovic, negativo all’ultimo tampone, e Sensi. Vidal si gioca un posto con Barella nella trequarti, verso l’ennesima panchina Eriksen. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

