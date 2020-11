DIRETTA Serie A LIVE, Sassuolo-Inter: la cronaca in tempo reale

La nona giornata di Serie A mette di fronte Sassuolo e Inter al Mapei Stadium. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Sassuolo in quel di Reggio Emilia nel primo anticipo valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Da una parte i meneghini di Conte vogliono infliggere la prima sconfitta agli emiliani per agganciarli in classifica e voltare pagina dopo il ko col Real Madrid in Champions League. Dall’altra i neroverdi di De Zerbi vogliono continuare a stupire e centrare una vittoria che li porterebbe al primo posto almeno per un giorno. Interlive.it vi offre la sfida del Mapei Stadium in tempo reale.