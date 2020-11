Le ultime news Inter si concentrano su Marcelo Brozovic nuovamente positivo al Coronavirus e dunque indisponibile per la sfida col Sassuolo

Tegola per Conte a poco meno di due ore dal delicato match col Sassuolo. Attraverso i propri canali social, l’Inter ha annunciato che “Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra”. Già positivo al COVID-19 dopo gli ultimi impegni con la Nazionale croata, con il rientro avvenuto solo mercoledì scorso in Champions, il classe ’92 sarà ovviamente indisponibile per la gara coi neroverdi in programma alle 15. Al ‘Mapei Stadium’ mancherà anche Nainggolan, alle prese “con un affaticamento al soleo della gamba destra”. Per le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

