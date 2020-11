Calciomercato Inter: l’Inter pronta all’attacco in cerca di due colpi a gennaio ma la chiave è il futuro di Christian Eriksen. I dettagli

Ormai siamo sotto Natale e il mercato di gennaio si avvicina. L’Inter, che nel frattempo è risalita al secondo posto in campionato, si prepara a rinforzarsi per una stagione che sarà davvero intensa di impegni. Due obiettivi tornano in voga, due giocatori che potrebbero essere funzionali e determinanti per la seconda parte di stagione. La condizione per farli arrivare, però, ha un nome e un cognome: Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, ecco De Paul e Giroud: i dettagli

Secondo ‘Tuttosport’, il prescelto per gennaio è Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino, in forze all’Udinese e seguito anche dalla Juventus, può rivelarsi una mezzala davvero convincente in grado di unire qualità e quantità in mezzo al campo. Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, lo apprezza da tempo a differenza di Antonio Conte che lo ha rifiutato più volte. Tuttavia, i nerazzurri potrebbero provare comunque l’affondo cercando di battere i bianconeri che sarebbero pronti a spendere oltre 30 milioni per il talento sudamericano. Per quanto riguarda Giroud, invece, la storia cambia. Verrebbe imbastita un’operazione identica a quella che portò Ashley Young in nerazzurro: al Chelsea andrebbe un piccolo indennizzo, mentre per il francese (in scadenza a giugno) un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva. Sembra tutto facile ma, come detto, la chiave rimane la cessione di Christian Eriksen. Lui, arrivato a gennaio con tante ambizioni di scrivere una bella storia a Milano, rischia di diventare protagonista in nerazzurro, sì, ma del mercato che, grazie ad una sua cessione, prenderebbe una svolta netta.

