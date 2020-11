Borussia M’Gladbach-Inter: i nerazzurri non vincono in Germania dal marzo 2011

Borussia M’Gladbach-Inter, le statistiche dicono che la squadra milanese non vince in trasferta in Germania dalla sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco nella stagione 2010/11.

BORUSSIA M’GLADBACH-INTER STATISTICHE/ Martedì sera alle ore 21, si svolgerà allo stadio di Moenchengladbach la sfida tra la formazione di casa del Borussia e l‘Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono obbligati a vincere, per avere ancora qualche possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League. La formazione milanese ha vinto le due gare di campionato contro Torino e Sassuolo e la sfida del Mapei Stadium, ha mostrato una prestazione ottima della formazione meneghina, che quindi andrà in Germania con un ottimo morale. A provare ad abbassarglielo è la statistica che vede l’Inter in grave difficoltà nelle trasferte in terra tedesca, visto che è dall’impresa della vittoria contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League del 2011, che non riesce a trovare la vittoria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

L’anno scorso, nonostante il vantaggio per 2-0 acquisito nel primo tempo, venne rimontata dal Borussia Dortmund che vinse per 3-2. Non si può considerare la vittoria dello scorso anno in Europa League contro il Bayer Leverkusen, anche se si giocava in terra teutonica, per la precisione a Dusseldorf, si era comunque in campo neutro.