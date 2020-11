Calciomercato Inter: possibile quanto allettante scambio alle porte fra Inter e Milan. Il nome uscito fuori nelle ultime ore è una sorpresa

Il mercato ha, da sempre, vie infinite. Nemmeno il Coronavirus, infatti, è riuscito a fermare un mondo tanto strano quanto pieno di sfide. Talvolta, capita anche che ci siano affari tra rivali. E’ il caso di Inter e Milan che potrebbero approcciare uno scambio davvero allettante in vista di gennaio. Il giocatore nerazzurro che lascerebbe per passare all’altra sponda di Milano è davvero una grande sorpresa: Ivan Perisic.

Calciomercato Inter, Perisic al Milan: perché sì e perché no

“Calhanoglu per Eriksen? Per me ha più senso uno scambio con Perisic. Da un lato con il croato il Milan avrebbe un esterno più forte di Saelemaekers, e Rebic verrebbe spostato a destra. Dall’altro l’Inter con Calhanoglu avrebbe il sostituto di Sensi“. Così Graziano Campi ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ mentre cercava di spiegare perché Perisic in rossonero sarebbe davvero possibile.

Noi invece, di contro, proveremo a spiegare perché non lo è. anzi, è un affare decisamente improbabile. Il mercato, come abbiamo detto, ha strade infinite e di sorprese, dopotutto, ne abbiamo viste e raccontate a dozzine. Ma prendere il giocatore croato, scambiandolo con Calhanoglu, non avrebbe una grande logica. Perisic, nell’Inter di Conte, si alterna tra fare l’esterno e la punta e raramente gioca titolare, mentre il trequartista turco, sotto la guida tecnica di Stefano Pioli, è diventato un titolare inamovibile oltre che vero e proprio fulcro del gioco dei ‘Diavoli’, seppur in scadenza di contratto a giugno. Ma Calhanoglu, in caso di addio ai rossoneri, preferirebbe la Juventus o l’estero, vedi il Manchester United.

