Calciomercato Inter, contatti Conte-agente | Nuovo colpo dallo United

Un anno dopo Ashley Young, un anno e mezzo dopo Lukaku e Alexis Sanchez, Inter e Manchester United potrebbero tornare a fare affari insieme. Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Fichajes.net’, infatti, un altro giocatore dei ‘Red Devils’ avrebbe la possibilità di approdare alla corte di Antonio Conte. Si tratta stavolta di uno del tutto ai margini della squadra allenata da Solskjaer, vale a dire il difensore inglese Phil Jones.

Calciomercato Inter, Jones dal Manchester United: i dettagli

In questa stagione il 28enne nativo di Preston non è mai sceso in campo, mentre nella scorsa ha collezionato la miseria di 8 presenze. Secondo la medesima fonte, il tecnico interista ha già avuto dei contatti con l’agente del classe ’92 che, verosimilmente, in nerazzurro verrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa ai titolari. In scadenza di contratto nel giugno 2023, Marotta e soci non dovrebbero avere difficoltà ad accaparrarselo con la formula del prestito, più eventualmente un diritto di riscatto a una cifra piuttosto bassa. Allo United dal lontano 2011, Jones può agire anche da mediano davanti alla difesa e da terzino destro. Nel suo curriculum 27 presenze con la maglia della Nazionale inglese. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

