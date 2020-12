Wijnaldum: per i bookmakers sarà il prossimo colpo a parametro zero di Marotta e Ausilio

Inter, il centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum sembra essere sempre più destinato a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Il giocatore non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 e anche i bookmakers vedono la squadra meneghina tra le favorite per la sua acquisizione

INTER WIJNALDUM AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum, sembra potrebbe approdare nella prossima stagione nella nostra serie A. Il calciatore viene sempre più spesso accostato alla squadra di Antonio Conte e anche i bookmakers, hanno dato il loro parere su questa ipotesi, bancando l’ipotesi di vedere il giocatore a Milano, sponda nerazzurra, entro il 30 settembre 2021 solamente a 4. Il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021, non fa che dare adito alle indiscrezioni di mercato e vista la bravura di Beppe Marotta e Piero Ausilio nell’acquistare ottimi giocatori a parametro zero come De Vrij e Godin, il club di Suning è sicuramente in pole position per poterlo acquisire rispetto alle altre pretendenti.

Il calciatore olandese potrebbe essere molto importante a livello di esperienza per la squadra nerazzurra, visto quello che ha conquistato con i ‘Reds’ sotto la guida di Jurgen Klopp. Come ha spiegato nell’edizione odierna Calciomercato.com.