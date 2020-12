Calciomercato Inter: potrebbe saltare un obiettivo della difesa con la destinazione che spiazza Marotta e colleghi. I dettagli

L’Inter cerca sempre di rinforzarsi, soprattutto da quando il club è gestito da Suning. I nerazzurri, grazie anche a Marotta e colleghi, con il tempo sono arrivati ad acquistare giocatori del calibro di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Un obbiettivo di mercato, però, potrebbe sfumare per dirigersi alla Juventus: Nikola Milenkovic.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, clamoroso | Isco ‘rifiuta’ la Juventus

Calciomercato Inter, non solo il Milan: anche la Juve su Milenkovic

Secondo alcune indiscrezioni, Milenkovic potrebbe approdare alla Juventus. I bianconeri ci starebbero pensando a causa dell’ennesimo infortunio di Giorgio Chiellini. Per il difensore, però, ci sono anche Inter e Milan che proveranno ad acquistarlo in estate.

Senza dimenticare il Barcellona, che potrebbe pensarci per gennaio considerando l’infortunio di Pique. Il centrale serbo è valutato oltre 30 milioni di euro, ma non ha ancora rinnovato con la Fiorentina e potrebbe essere un’opzione per il futuro. Inoltre, i rapporti tra la ‘Vecchia signora’ e i ‘Viola’ sono ottimi, come dimostra l’operazione riguardante Federico Chiesa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, a tutta Champions League | (Ri)scopriamo il Borussia M’Gladbach

Pjanic-Barcellona, è rottura: ci pensa anche l’Inter