Calciomercato Inter, clamoroso | Isco ‘rifiuta’ la Juventus

Calciomercato Inter: Isco in bilico al Real Madrid di Zidane rifiuta clamorosamente la Juventus. Scopriamo il motivo

Questa sera l’Inter si gioca praticamente tutto contro il Borussia Moenchengladbach, quantomeno per sperare di giocarsi l’accesso agli ottavi di Champions League all’ultima giornata del proprio girone. I nerazzurri, comunque, sono attenti anche sul mercato per cercare di trovare la miglior soluzione possibile per rinforzare la rosa e lottare per più competizioni possibili. In questo caso, il rifiuto di Isco ai danni della Juventus, potrebbe giocare a favore di Marotta e colleghi.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, niente scambio con Eriksen | Arriva il rinnovo

Calciomercato Inter, Isco dice no alla Juventus (e alla Serie A): i motivi

Come già detto nelle scorse settimane, Isco vorrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio. Tante pretendenti, negli ultimi mesi, si sono messe in fila per il giocatore spagnolo, comprese Juventus e Inter. Quest’ultima, poi, avrebbe potuto approcciare uno scambio con Christian Eriksen nel mercato invernale. Secondo ‘La Razon’, però, il giocatore iberico avrebbe rifiutato un trasferimento alla Juventus. Il motivo? Secondo quanto riportato dalla redazione, Isco ritiene che la Serie A non si adatti alle sue caratteristiche. in caso di addio alle ‘Merengues’, quindi, il trequartista preferirebbe l’Inghilterra, direzione Everton. I ‘Toffees’ sognano così il grande colpo a gennaio.