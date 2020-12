Borussia-Inter: riscopriamo i prossimi avversari dei nerazzurri nella quinta giornata della fase a gironi di Champions

O tutto o niente. Questo può dire, ormai, il percorso dell’Inter in Champions League. Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo in campionato (0-3), i nerazzurri sono obbligati a vincere contro il Borussia M’Gladbach in Germania questa sera alle ore 21, e potrebbe comunque non bastare. Con soli due punti in quattro partite, infatti, gli uomini di Antonio Conte potrebbero lasciare la competizione anzitempo. Prima dei 90 minuti di fuoco che aspettano la ‘Beneamata’, riscopriamo i rivali tedeschi.

Borussia M’Gladbach-Inter: scopriamo il momento dei tedeschi

Questa sera, come detto, l’Inter dovrà affrontare una partita davvero delicata. Non soltanto per l’importanza del match, un vero e proprio dentro-fuori per i nerazzurri. Ma anche perché i tedeschi sono veramente in forma. Dal match di andata di Champions League pareggiato proprio a ‘San Siro’, il percorso in Bundesliga e in Europa degli uomini di Rose è stato veramente convincente: una sola sconfitta in campionato contro il Bayer Leverkusen (4-3). Poi soltanto vittorie (5) e pareggi, 2 in Europa contro il ‘Biscione’ e il Real Madrid di Zidane (2-2). Senza dimenticare gli spettacolari successi contro lo Shakhtar Donetsk (0-6 all’andata e 4-0 al ritorno). Risultati che non lasciano spazio ad obiezioni, quindi: il lavoro del tecnico tedesco sta pagando alla grande in campo.

LA FORMAZIONE

BORUSSIA M’GLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All.: Rose.

